Victor Wembanyama’s Big Announcement

One year to the day after I broke the story of the Spurs’ sign-and-trade for Victor Wembanyama, the Spurs star rookie posted this letter on his Instagram account this morning. Perhaps some of you have already seen it:

“Premièrement, je voudrais dire merci. Merci aux fans des Spurs qui m’ont accuelli à San Antonio avec les bras ouverts. Merci a mes coéquipiers qui m’ont intégrés dans leur équipe. Merci aux entraîneurs, spécialement Coach Pop, qui m’ont aidés dans mon développement en temps que joueur, ainsi que dans mon développement personnel. Je me suis énormément amusé et grandement apprécié mon temps ici à San Antonion, au Texas et aux Étas-Unis. J’ai réussi à me prouvé à moi-même que je suis un bon joueur dans la NBA et j’espère que vous en êtes d’accord. De réalizer cet objectif était mon rêve et de réaliser ce rêve a été le plus grand accomplissement de ma vie. En tenant compte de tout ces choses, la décision de partir est difficile, mais je dois le faire. Autant que j’aime porter le jersey No. 1 des Spurs, je suis Français et ma place doit être en France. Mon coeur vie en France et je dois aller là où mon coeur me dirige. Désolé de vous écrire tout ça en français, mais je veux communiquer mes emotions précisément, sans prendre le risque de perdre les nuances de mon message par des fautes de traduction. Je finirai cette saison tel que mon contrat l’exige, et ensuite je rejoindrai l’équipe nationale de la France pour commencer à nous préparer pour les jeux Olympiques - à Paris! Pour la prochaine saison, je jouerai dans la ligue professionelle française que j’adore, et j’utiliserai tout ce que j’ai appris dans la NBA pour être un meilleur joueur que je ne l’était avant lorsque j’ai quitté la France il y a moins d’un an - même si ça me semble comme si ça avait duré toute une vie. J’espère que les fans des Spurs se souviendront affectueusement de mon temp à San Antonio, comme je sais que ce sera le cas pour moi. Avec tout mon affection, Victor”.

I immediately reached out to my super-daughter Alissa, who lives in Montreal, to translate Victor’s message from French into English. Alissa provided the following translation:

“I first want to say thank you. Thank you to the Spurs fans who have welcomed me to San Antonio with open arms. Thank you to my teammates who have made me part of their team. Thank you to the coaches, especially Coach Pop, who have helped me improve as a player and a person. I have enjoyed myself completely and immensely here in San Antonio, in Texas and in the United States. I have proven to myself that I can be a good NBA player. I hope you all agree. Achieving that goal was my dream and fulfilling that dream has been the highlight of my life. All of which makes it hard to say good-bye, but I must. As much as I love wearing the Spurs No. 1 jersey, I am and always will be French. France is where my heart lives and I must go where my heart commands. I am sorry to have to write this in French, but I wanted to convey my emotions precisely, without any mistakes in translation. I will close out this season, as my contract requires, and then join the French National team to prepare for the Olympics – in Paris!! And next season, I will play in my beloved French professional league, using everything I learned in the NBA to be a better player than I was when I left France less than one year ago – though it feels like a lifetime. I hope Spurs fans look back on my time in San Antonio with fondness. I know I will. With much affection, Victor.”

I wanted to get Victor’s early morning post to everyone right away because of its importance. As a result, I did not have time to send Alissa the recent follow-up post from Victor so she could translate it. But here is Victor’s follow-up. If you know someone who speaks French – or you know how to use Google Translate – you should be able to get the translation quicker than I can get it back from Alissa.